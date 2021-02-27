«أم العز الفارسي»: لماذا التكهنات وتقرير الأمم المتحدة عن «رشاوى ملتقى الحوار» في مارس؟

دعت أم العز الفارسي، عضو ملتقى الحوار السياسي، إلى عدم إطلاق التكهنات والاحتمالات حول نتائج التحقيق في تهم الرشاوى الموجهة إلى بعض أعضاء ملتقى الحوار السياسي.

وأكدت أم العز الفارسي على حسابها بموقع فيسبوك اليوم السبت، أن لجنة الخبراء المكلفة من منظمة الأمم المتحدة للتحقيق في القضية أنجزت تقريرها حول تهم الرشاوى المذكورة.

وأوضحت عضو ملتقى الحوار السياسي أن التقرير المعد من لجنة خبراء الأمم المتحدة سيكون متاحا للعامة على موقع مجلس الأمن بداية من يوم 15 مارس 2021.

واختتمت أم العز الفارسي حديثها بالتساؤل، قائلة: «فلماذا التكهنات والحقيقة كالشمس؟».