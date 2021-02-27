الوطني للأرصاد: الطقس يميل للاعتدال نهارا على اغلب مناطق الشمال

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يميل الطقس للاعتدال نهاراً على أغلب مناطق الشمال بينما يكون مشمساً ودافئاً على مناطق الوسط والجنوب.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة والجبل الغربي سيكون بها الطقس قليل الغيوم إلى غائم واحتمال ظهور ضباب على بعض المناطق الجبلية هذه الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد والرياح شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على المناطق الساحلية بينما تكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على الدواخل ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (16- 21) مْ.

أشار المركز إلى أن مناطق الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب سيكون بها الطقس قليل الغيوم إلى غائم مع احتمال ظهور شبورة مائية على بعض المناطق أخر الليل وفي الصباح الباكر والرياح شمالية غربية الى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17 – 22) مْ.

ولفت المركز إلى أن مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده سيكون بها الطقس مشمس إلى قليل الغيوم والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20 – 26) مْ.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير سيكون الطقس مشمسا إلى قليل الغيوم والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23 – 25) مْ.

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