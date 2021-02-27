كوبيش يدعو لتسريع عملية تشكيل الحكومة ومنحها الثقة

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 February, 2021

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش خلال لقائه وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو على ضرورة تكاتف جميع الأطراف الليبية وتسريع عملية تشكيل الحكومة والدعوة على وجه السرعة لعقد جلسة رسمية موحدة لمجلس النواب لإجراء تصويت منح الثقة بشأن الحكومة المقترحة.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أن كوبيش أعرب خلال اللقاء الذي جرى جرى أمس الجمعة في روما عن تقديره للدعم الإيطالي الثابت لجهود الأمم المتحدة في ليبيا.

وتبادل الجانبين وجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا وناقشا أهمية الدعم الثابت من المجتمع الدولي في هذه المرحلة الحاسمة من العملية السياسية الليبية.