الطقس يميل إلى الاعتدال نهارا على أغلب مناطق شمال البلاد

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يميل الطقس للاعتدال نهارا على أغلب مناطق شمال البلاد بينما يكون مشمس ودافئ على مناطق الوسط والجنوب.

وبحسب النشرة الجوية لتوقعات الطقس الصادرة عن المركز يكون الطقس في رأس أجدير وسرت وسهل الجفارة وجبل نفوسة قليل الغيوم إلى غائم، مع احتمالية ظهور ضباب على بعض المناطق الجبلية الليلة وفي الصباح الباكر ليوم الغد.

والرياح شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة على المناطق الساحلية بينما تكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على الدواخل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (16-21) م.

أما في الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد والواحات ومرادة يكون الطقس قليل الغيوم إلى غائم مع احتمال ظهور شبورة مائية على بعض المناطق أخر الليل وفي الصباح الباكر.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (17 – 22) م.

بينما في الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة يكون الطقس مشمسا إلى قليل الغيوم، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20 – 26) م.

أما في الكفرة والسرير وتازربو يكون الطقس مشمسا إلى قليل الغيوم، والرياح شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23 – 25) م.