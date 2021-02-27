ليبيا خارج سباق مؤشر الأمن الغذائي للدول المغاربية

أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، بأن تقرير مؤشر “الأمن الغذائي” الذي تصدره مجموعة “The economist” البريطانية صنف ثلاثة بلدان مغاربية في خانة البلدان ذات “الأداء الجيد”، وهي ” هي المغرب وتونس والجزائر.

وأشارت المصادر إلى أن التنصيف الجديد الذي لم يشمل كلا من ليبيا وموريتانيا، اعتمد على أربعة معايير، وهم القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، و توفر الغذاء، و الجودة والأمان، والموارد الطبيعية والقدرة على الصمود.

وأشارت المصادر إلى أن تنصيف المغرب كان في صدارة البلدان المغاربية بعدما تم تصنيفه في الرتبة 57 من أصل 113 دولة شملها المؤشر، وبعده الجزائر التي حلت في الرتبة 58 على الصعيد العالمي ثم تونس التي حلت في الرتبة 59 عالميا.

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