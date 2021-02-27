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صالح يدعو النواب لمناقشة منح الثقة للحكومة في 8 مارس بسرت

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 February, 2021

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح النواب لمناقشة منح الثقة للحكومة يوم الاثنين الموافق 8 مارس بمدينة سرت في حال أكدت لجنة 5+5 تأمين الجلسة وإن تعذر ذلك يكون مكان انعقاد الجلسة المقر المؤقت لمجلس النواب في مدينة طبرق في ذات الزمان المحددة.

وطالب صالح لجنة 5+5 بالرد بشكل رسمي على مجلس النواب بوقت كافي قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أعلن أن رئيس المجلس تسلم الخميس تصور شكل حكومة الوحدة الوطنية وهيكليتها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • اذا تعذر الانعقاد في سرت فأن الحضور الي طبرق سيكون معدوما كما هو الحال الآن…وبالتالي يتعذر الانعقاد ويتجه السيد الدبيبة الي لجنة الحوار وبذلك يكون دور مجلس النواب قد أنتهي رسميا وعليه السلام….نأمل من السيد المستشار ولا شك في وطنيته ان لا يكون جامدا مثل النصوص القانونية نظرا لطبيعة المرحلة وحتي تتوحد المؤسسات والوزارات من اجل المواطن المسكين الذي تعب من عشر سنوات عجاف…نأمل من السيد المستشار ان يكون قابلا للمرونة للنقاش والحوار في تغيير الموقع من طبرق الي غات او غدامس مثلا بعد ان تم رفض صبراته … من اجل الوطن والمواطن ياسيادة المستشار …لا نشك في وطنية السيد المستشار ولكن لا نريد له الاقصاء والتهميش في اخر مدة ولايته وان يكون علي مستوي الحدث وان لايرتكب اخطاء اخري مثل ماحدث منه سابقا بعدم تطبيق اللائحة الداخلية للمجلس والاخذ بالتوصيات والمجاملات في تكليف المهام واللجان وترك السيد /بوعكوز يسرح و يمرح بمقرالمجلس وينهي الجلسات ويطرد من يشاء..؟؟؟!!! …نأمل تجاوب المستشار مع التقلبات والظروف الجديدة الاستثنائية من اجل الوطن والمواطن…اللهم وفق كل مخلص يريد انقاذ البلاد والعباد من نتائج هذه النكبة السودا النودا……….

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