صالح يدعو النواب لمناقشة منح الثقة للحكومة في 8 مارس بسرت

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 February, 2021

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح النواب لمناقشة منح الثقة للحكومة يوم الاثنين الموافق 8 مارس بمدينة سرت في حال أكدت لجنة 5+5 تأمين الجلسة وإن تعذر ذلك يكون مكان انعقاد الجلسة المقر المؤقت لمجلس النواب في مدينة طبرق في ذات الزمان المحددة.

وطالب صالح لجنة 5+5 بالرد بشكل رسمي على مجلس النواب بوقت كافي قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أعلن أن رئيس المجلس تسلم الخميس تصور شكل حكومة الوحدة الوطنية وهيكليتها.