هل يُعاني الشعب الليبي من البدانة؟.. تقرير عالمي يُجيب

تعتبر السُمنة مثل سوء التغذية ونقص الوزن، مشكلةً صحيةً عالميةً، وأحد الأسباب الرئيسة للمضاعفات الصحية.

ووفقًا لتقرير من منظمة الصحة العالمية؛ ففي عام 2016 كان أكثر من 650 مليون بالغ في العالم يُعانون من السمنة المفرطة، و 38 مليون طفل دون سن الخامسة يُعانون من السمنة، أيضًا.

ووفقًا لتقرير ورد في موقع “worldatlas” العالمي، فإن السمنة مسؤولة عن خمسة ملايين حالة وفاة سنويًا، وتعد أوقيانوسيا هي المنطقة الأكثر بدانة في العالم، حيث إن 45% من سكانها يُعانون من السمنة.

وتعدّ ناورو، وهي دولة جزرية تقع في أوقيانوسيا، أكثر دولة يُعاني سكانها من البدانة في العالم، بنسبة 61% من سكانها.

ومن ضمن أكثر عشر دول بدانة في العالم، هناك الكويت في المركز التاسع حيث يعاني 37,9% من سكانها من السمنة، وفي المركز العاشر الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 36,2%.

وجاءت ليبيا في المركز الـ 14 من حيث أكثر الدول التي تعاني من السُمنة في العالم، حيث تبلغ نسبة من يعانون من السمنة 32,5% من السكان.

وكان تقرير سابق أكد أن ليبيا في عام 1990 كان هناك ما معدله 119 وفاة من السُمنة لكل مائة ألف، بينما وصل العدد إلى 149 وفاة من السمنة لكل مائة ألف في عام 2017.

كما أوضحت الإحصائيات أن 13% من البالغين حول العالم يعانون من السمنة، وفي ليبيا ارتفعت نسبة البالغين الذين يعانون من السمنة من 10% في عام 1990 إلى 32,5% في عام 2016.

وجاء الأردن في المركز الثاني عربيًا، وبلغت نسبة من يعانون من السمنة فيه 35,5%، ثم المملكة العربية السعودية 35,4% ثم قطر 35,1% وفي المركز الخامس ليبيا.

ويعتبر الشعب الفيتنامي من أقلّ الشعوب بدانة في العالم حيث يعاني 2,1% منهم فقط من السمنة، وفي المركز الثاني بنغلاديش بنسبة 3,6%.

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