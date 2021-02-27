أبوشحمة: اللجنة العسكرية غير مختصة بتأمين عقد جلسة البرلمان في سرت

قال عضو اللجنة العسكرية 5+5 الممثل عن حكومة الوفاق اللواء أحمد أبوشحمة، إن اللجنة لا تملك الولاية القانونية لتنفيذ طلب مجلس النواب عقد جلسته في مدينة سرت، حيث أنه لا تتبعها أي قوة أمنية على الأرض في المدينة.

وأوضح أبوشحمة في رسالة “متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي” موجهة لأعضاء مجلس النواب، أن دور اللجنة العسكرية 5+5 يتلخص في وقف إطلاق النار وحقن الدماء وإخراج القوات الأجنبية من التراب الليبي وهو الامر الذي مازال مستمرا حتى اللحظة.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعدد من النوب طالبوا بعقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة يوم الإثنين القادم في مدينة سرت، وفي حال تعذر ذلك تعقد الجلسة في مدينة طبرق حيث مقر المجلس.