«أوبك» لـ«صنع الله»: أمريكا منحتكم وسام «بطل مكافحة الفساد» فأنت من الشجعان الأبطال

قدم السكرتير العام لمنظمة أوبك الدكتور محمد سنوسي باركيندو السكريتير العام لمنظمة أوبك، التهنئة إلى مصطفى صنع الله رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط لمنحه وسام «بطل مكافحة الفساد» المُقدّمة من وزارة الخارجية الأمريكية.

ووصف «باركيندو» في رسالة مترجمة نشرتها صفحة مؤسسة النفط عبر فيسبوك، عمل «صنع الله» بالعمل الاستثنائي في ظل الظروف الصعبة لمنفعة كل الليبيين، حسب وصفه.

وأضاف «أن هذه الجائزة تُمنح للأشخاص الشجعان الذين يقومون بأدوار البطولة في محاربة الفساد والدول التي تعمل للإيفاء بالتزاماتها بالمعايير الدولية لمكافحة الفساد»، على حد وصفه.

وأعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، الثلاثاء الماضي، منح وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين وسام بطل مكافحة الفساد لرئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وذكرت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا إن السفير ريتشارد نورلاند، تواصل مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، لمنحه وسام بطل مكافحة الفساد، الذي أعلن عنه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين.

وأضافت في بيان، أن السفير قدم الوسام «افتراضيًا» إلى صنع الله خلال المكالمة، ووعد بتسليمه لرئيس مجلس الإدارة في أول فرصة تجمعه به شخصيًا.