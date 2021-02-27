المحجوب: لا توجد مشكلات بين الجيش والسلطة التنفيذية الجديدة

قال مدير إدارة التوجه المعنوي في القوات العربية الليبية اللواء خالد المحجوب، إنه لا مشاكل مع السلطة التنفيذية الحالية ورئيس الحكومة حريص على النجاح وألا يكون هناك أي خلافات، مشيراً إلى أن المجلس الرئاسي بمثابة قائد أعلى بشكل جماعي، وليس لشخص، وبالتالي بعد مرحلة الانتخابات سيصبح الرئيس هو القائد الأعلى بشخصه.

أضاف المحجوب في مداخلة هاتفية مع قناة العربية الحدث اليوم السبت: “لا توجد مشكلات بين الجيش والسلطة التنفيذية الحالية، ونحن باركنا هذه السلطة وهي تدير مرحلة انتقالية مهمة، وهي مرحلة الاعداد للانتخابات، وما تردد عن أن حقيبة وزارة الدفاع ستكون من نصيب طرابلس وفزان كلام غير نهائي ورئيس الحكومة سيكون حريصا على إنجاح حكومته، وهو رجل المرحلة بكل تأكيد”.