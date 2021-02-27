أجهزة طبية ومعدات وقاية من كورونا تصل سبها من يونسيف

وصلت إلى مركز العزل في مركز سبها الطبي وبعض المؤسسات الصحية في المدينة أجهزة طبية ومعدات وقاية ضد فيروس كورونا مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونسيف”.

وأعرب المجلس البلدي سبها في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن الشكر للشركاء الدوليين على دعم البلدية في ظل جائحة فيروس كورونا.

ودعا المجلس في بيان المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات وتطبيق القرارات التي تصدر عن الجهات المختصة بخصوص مجابهة الجائحة.

وكانت مراقبة تعليم سبها قد أصدرت الخميس قرارا، بإيقاف الدراسة لمدة أسبوعين على خلفية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المدينة واكتشاف بعض الإصابات في المدارس الواقعة داخل نطاق البلدية