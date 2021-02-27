بعد تدهور الوضع.. حملة تعقيم شاملة لمختبر “كورونا” في سبها

قام فريق قسم PCR، بالتعاون مع مكتب مكافحة العدوى في سبها؛ بتعقيم شامل بمختبر فحص “كورونا” في مركز سبها الطبي، يوم أمس الجمعة.

وقالت إدارة المركز إن حملة التعقيم جاءت نظرًا لزيادة عدد حالات الاشتباه والمؤكدة لفيروس “كورونا المستجد”، و التي تم تشخيصها بمختبر PCR داخل المركز.

وأشارت إلى أن حملة التعقيم تهدف إلى الحدّ من انتشار الفيروس داخل المختبر وانتقاله للعناصر الطبية، وكذلك لضمان إجراء التحليل في بيئة معقّمة خالية من التلوث.

وأكدت إدارة مركز سبها الطبي عزمها على استئناف العمل، واستقبال عينات المرضى بداية من صباح اليوم السبت.

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