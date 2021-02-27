دغيم: لا يجوز تقديم التشكيلة الحكومية إلا بعد المصادقة على مخرجات الحوار

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

27 February, 2021

أكد عضو مجلس النواب وملتقي الحوار السياسي زياد دغيم أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه أحسن فعلا بعدم تقديم التشكيلة الحكومية فلا يجوز له ذلك إلا بعد انعقاد جلسة خاصة للبرلمان صحيحة الانعقاد يصادق فيها أولا على مخرجات الحوار التي أسست لوجود دبيبة وأيضا على هيكلية الحكومة.

وأضاف دغيم في تصريح خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه يبقي لدينا أشكال قانوني وحيد وفق قاعدة تعارض المصالح القانونية الحاكمة التي قد تمنع رئيس مجلس النواب من الدعوة للجلسة الخاصة أو ترأسها كونه كان على رأس القائمة المنافسة لقائمة يريد أن يمنحها الثقة بالجلسة.

ورحب دغيم بتقديم الرئيس المكلف هيكلة الحكومة وبرنامج عملها رفقة مخرجات ملتقى الحوار السياسي لرئاسة مجلس في الوقت المحدد.

وأضاف دغيم أنه وفق المادة 179 من القانون رقم 4لسنة 2014 المنظم لعمل مجلس النواب فإن الرئيس ملزم بالدعوة لجلسة منح الثقة بالمقر القانوني بمدينة سرت خلال ثلاثة أيام من استلامه تنتهي مساء الأحد وفي حالة تقاعس ينتقل الاختصاص النائبين معا وفق نفس القانون .