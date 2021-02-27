العلاقي: تحركات مجلس النواب «فيلم كوميديا سوداء ردىء» مرغمين على مشاهدته

انتقد وزير العدل خلال فترة المجلس الوطني الانتقالي، محمد العلاقي، الفعاليات التي يجريها مجلس النواب ورئيسه المستشار عقيلة صالح ونائبيه.

ووصف «العلاقي»، في منشور له بفيسبوك تحركات مجلس النواب بـ«آخر أفلام الكوميديا السوداء ليبية الإنتاج»، قائلا: «طيلة الأيام القادمة ولمدة أسبوع على مسرح مجلس النواب في كل من طبرق وصبراتة مشهادة مملة كالعادة».

وقال «هو فيلم ممل من إنتاج رئيس مجلس النواب ونائبيه وعضو ثالث ادعى الرئاسة في فيلم ردئ الإنتاج رغم الأموال التي صرفت عليه ومن إخراج البعثة الأممية».

وأوضح أن الليبيين مرغمين على متابعة تلك التحركات التي لم تعر اعتبارا لمشاعر المواطنين، قائلا: «الغريب أنك مرغم على مشاهدته لأنه يتعلق بوطنٍٍ جريح ينتظر أن يتعافى إلا أن المنتج لم يضع ذلك في اعتباره واستمر في صياغة أحداث الفيلم دون مراعاة مشاعر الناس الذين هم من مولّه أساساً».

واختتم بقوله «زاد من رداءة الفيلم العدد الغير عادي من المحللين السياسيين والاستراتيجيين الذين يقلبون الأمور دون حياء أو خجل من المشاهدين ومن أنفسهم أصلاً!».