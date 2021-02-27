العلاقي: تحركات مجلس النواب «فيلم كوميديا سوداء ردىء» مرغمين على مشاهدته

انتقد وزير العدل خلال فترة المجلس الوطني الانتقالي، محمد العلاقي، الفعاليات التي يجريها مجلس النواب ورئيسه المستشار عقيلة صالح ونائبيه.
ووصف «العلاقي»، في منشور له بفيسبوك تحركات مجلس النواب بـ«آخر أفلام الكوميديا السوداء ليبية الإنتاج»، قائلا: «طيلة الأيام القادمة ولمدة أسبوع على مسرح مجلس النواب في كل من طبرق وصبراتة مشهادة مملة كالعادة».
وقال «هو فيلم ممل من إنتاج رئيس مجلس النواب ونائبيه وعضو ثالث ادعى الرئاسة في فيلم ردئ الإنتاج رغم الأموال التي صرفت عليه ومن إخراج البعثة الأممية».
وأوضح أن الليبيين مرغمين على متابعة تلك التحركات التي لم تعر اعتبارا لمشاعر المواطنين، قائلا: «الغريب أنك مرغم على مشاهدته لأنه يتعلق بوطنٍٍ جريح ينتظر أن يتعافى إلا أن المنتج لم يضع ذلك في اعتباره واستمر في صياغة أحداث الفيلم دون مراعاة مشاعر الناس الذين هم من مولّه أساساً».
واختتم بقوله «زاد من رداءة الفيلم العدد الغير عادي من المحللين السياسيين والاستراتيجيين الذين يقلبون الأمور دون حياء أو خجل من المشاهدين ومن أنفسهم أصلاً!».
أضف تعليقـك