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العلاقي: تحركات مجلس النواب «فيلم كوميديا سوداء ردىء» مرغمين على مشاهدته

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

انتقد وزير العدل خلال فترة المجلس الوطني الانتقالي، محمد العلاقي، الفعاليات التي يجريها مجلس النواب ورئيسه المستشار عقيلة صالح ونائبيه.

ووصف «العلاقي»، في منشور له بفيسبوك تحركات مجلس النواب بـ«آخر أفلام الكوميديا السوداء ليبية الإنتاج»، قائلا: «طيلة الأيام القادمة ولمدة أسبوع على مسرح مجلس النواب في كل من طبرق وصبراتة مشهادة مملة كالعادة».

وقال «هو فيلم ممل من إنتاج رئيس مجلس النواب ونائبيه وعضو ثالث ادعى الرئاسة في فيلم ردئ الإنتاج رغم الأموال التي صرفت عليه ومن إخراج البعثة الأممية».

وأوضح أن الليبيين مرغمين على متابعة تلك التحركات التي لم تعر اعتبارا لمشاعر المواطنين، قائلا: «الغريب أنك مرغم على مشاهدته لأنه يتعلق بوطنٍٍ جريح ينتظر أن يتعافى إلا أن المنتج لم يضع ذلك في اعتباره واستمر في صياغة أحداث الفيلم دون مراعاة مشاعر الناس الذين هم من مولّه أساساً».

واختتم بقوله «زاد من رداءة الفيلم العدد الغير عادي من المحللين السياسيين والاستراتيجيين الذين يقلبون الأمور دون حياء أو خجل من المشاهدين ومن أنفسهم أصلاً!».

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مجلس النواب

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • وانت الوحيد العاقل فى ليبيا وترى ان الاحتلال التركى ووجود مرتزقة سوريين عمل بطولى وان عبدالشيطان الدبيبية الذى اعلن بلا خجل ولاحياء التزامه باتفاقية العار بين السراح منفردا وتركيا دون احترام لنواب الشعب الذى رفضوا هذه المهزلة وتاكد ان الدبييبة خائن للوطن ومن يمنحه الثقة سيندم لانه سيمنح الاحتلال التركى فرصة ذهبية لنهب المزيد من ثروة الشعب الليبى وجعل ليبيا فى عداء مع اليونان والاتحاد الاوربى من اجل المصالح التركية وعقيلة صالح حدد موعد الجلسة بسرت يوم 8 مارس وعلى الحاضرين رفض منح الثقة للجاسوس الدبيبية فهو عميل للاتراك وانكشف مبكرا بغباوته وعلى المجلس منح الثقة فقط للمجلس الرئاسى لانه يعمل من اجل سيادة ليبيا وشعبها ويجب ان يحل مكان مجلس السراج بنفس الصلاحيات كاملة ولا مكان للعميل العثمانى الدبيبية فهو خاروف يلعب على المكشوف من غير كسوف

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