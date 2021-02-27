قرادة: ساذج من يظن أن عقيلة صالح يعرقل منح الثقة للحكومة الجديدة

علق إبراهيم قرادة سفير ليبيا الأسبق في السويد والدنمارك، على زيارة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح للمغرب، وقال في تدوينة على حسابه بفيسبوك اليوم السبت قائلا: “كأن بعضنا ليس قادرًا على التفكير والتعلم، فمن تبسيط الأمور لدرجة السذاجة والسماجة، توقع وحصر العرقلة والمماطلة في شخص السيد عقيلة صالح، وتجاوز ظروف موضوعية وسياسية وإهمال أطراف دولية ومحلية، حتى لو قالوا العكس”.

أضاف “قرادة” على حسابه بموقع فيسبوك اليوم السبت: “ومن بعض الأسباب طبخة السيدة ستيفاني وليامز الشبيهة بوجبة برناردينو ليون الحارة على الأمعاء الليبية، التى تهوى الحار و”المشيط” وفق تعبيره.