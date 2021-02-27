السفير الأمريكي والكونجرس التباوي يبحثان أهمية استقرار الجنوب

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 February, 2021

بحث السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع رئيس الكونجرس التباوي عيسى عبد المجيد منصور أهمية ضمان الأمن والاستقرار والتنمية في الجنوب الليبي مع اقتراب الانتخابات.

وبينت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنه “ضمن المشاورات الواسعة مع مجموعة متنوعة من الفاعلين الليبيين”، تحدث نورلاند مع عبد المجيد “حول أهمية ضمان الأمن والاستقرار والتنمية في جنوب ليبيا مع اقتراب الانتخابات الوطنية”.