«الأرصاد»: طقس مستقر على غالب السواحل واحتمال سقوط أمطار خفيفة على رأس لانوف

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس على غالب السواحل الليبية اليوم السبت مستقرة نسبيا، إذ يكون البحر خفيف الموج إلى هادئ، وارتفاعه لا يتجاوز المتر الواحد؛ بينما هناك احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على ساحل رأس لانوف.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

– السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم.

– الرياح متغيرة الاتجاه، وتتراوح سـرعتها مـا بـين 05 و10 عقدات. وارتفاع الموج يتراوح ما بين 0.25 و1.00 مترا.

– البحر خفيف الموج إلى هادئ ظهر غد الأحد، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 16 و18 درجة، والرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

– السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر أحياناً مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على ساحل رأس لأنوف اليوم.

– سرعة الرياح بين 5 و15 عقدة، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.00 مترا.

– البحر خفيف الموج الى هادئ يوم غد على الساحل الممتد من رأس لأنوف الى شحات.

– درجة حرارة سطح البحر بين 17 و19 درجة، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة.

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