مركز الرقابة يرفض دخول 5 شحنات إلى ليبيا.. ويكشف الأسباب

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن رفض شحنة عصير عنب و لبن بنكهة الفراولة، مشيرًا إلى أن العلامة التجارية لها “twist”، والسعة 360مل.

وقال المركز إن بلد المنشأ “السعودية للبن – مصر للعصير “، والكمية التي تم رفضها تبلغ 1200 ستيكة للعنب – 400 للبن، كما أنها وصلت عبر معبر مساعد البري.

وأوضح أن سبب الرفض يتمثل في انخفاض نسبة المواد الصلبة الذاتية للعصير، ووجود لون محظور داخل E120 داخل اللبن.

من ناحية أخرى، أعلن فرع البطنان بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية عن رفض دخول ثلاث شحنات عبر منفذ امساعد البري وهي عبارة عن منتج غذائي “رمان طازج”، مشيرًا إلى أن بلد المنشأ مصر.

وأوضح الفرع أن الشحنة الأولى تقدر بمائة صندوق، والثانية 200 صندوق، والثالثة 150 صندوق.

وذكر أن الرفض يرجع إلى أنها غير مطابقة للاشتراطات الصحية؛ بسبب عدم احتفاظها بالخواص الحسية ووجود جروح ورضوخ وطعم غير جيد وتالفة من الداخل.

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