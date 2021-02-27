1.4 مليار دولار إيرادات ليبيا النفطية خلال يناير الماضي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الإيرادات النفطية وصلت إلى مستوى قياسي خلال شهر يناير الماضي وبلغت نحو مليار و409 ملايين دولار تم إيداعها بحساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي.

وأوضحت المؤسسة، في بيان أمس، الجمعة، أن صادرات النفط الخام خلال شهر يناير الماضي بلغت نحو مليار و256 مليون دولار، فيما كان الإيراد من الغاز والمكثفات 138.13 مليون دولار.

وأشارت إلى أن الإيراد من المنتجات النفطية بلغ 13.31 مليون دولار، في حين بلغ الإيراد من البتروكيماويات نحو مليون دولار (997.04 ألف دولار).

وبيّنت المؤسسة أنها لم تتسلم مخصصات المحروقات لشهري يناير وفبراير 2021 على التوالي، وما زالت تمول عمليات تشغيل المرافق الحيوية للبلاد بترتيبات خاصة مع البنوك، و«تحتفظ بحقها كاملاً في محاسبة الجهات الرسمية التي أخلت بواجباتها والتزاماتها.