منظمة “سي ووتش” تنقذ 45 مهاجرا قرابة السواحل الليبية

أعلنت منظمة “سي ووتش” الألمانية أنها قامت بإنقاذ 45 مهاجرا غير شرعي في منطقة البحث و الإنقاذ قرابة السواحل الليبية.

وأوضحت المنظمة الإنسانية غير الحكومية في بيان لها أن جميع المهاجرين في أمان على متن سفينة تابعة لها، مشيرة إلى أنه من بين المهاجرين هناك 5 نساء و15 قاصرًا، 13 منهم غير مصحوبين بذويهم، فضلا عن طفلين صغيرين.

ولفتت المنظمة إلى أن مشروع “ألارم فون” التابع لمنظمة “ووتش ذا ميد” غير الحكومية، كان قد أبلغ السلطات المختصة عن الزورق الذي يواجه مخاطر.

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