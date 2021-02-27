«الوطنية للنفط»: مليار و409 ملايين دولار إيرادات الشهر الماضي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط وصول إيرادات صادرات النفط الخام خلال شهر يناير الماضي إلى نحو مليار و256 مليون دولار، و138.13 مليون دولار إيرادات من الغاز والمكثفات.

وأشارت المؤسسة، في بيان لها إلى أن الإيراد من المنتجات النفطية وصل إلى 13.31 مليون دولار، في حين جاء الإيراد من البتروكيماويات نحو مليون دولار (997.04 ألف دولار).

وقالت إن إجمالي الإيرادات النفطية بلغ نحو مليار و409 ملايين دولار، ووصفته بأنه مستوى قياسي من المبيعات، مضيفة أن هذه المبالغ «تم إيداعها بحساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي».

وأوضحت المؤسسة أنها لم تتسلم مخصصات المحروقات لشهري يناير وفبراير 2021 على التوالي، «وما زالت تمول عمليات تشغيل المرافق الحيوية للبلاد بترتيبات خاصة مع البنوك، و«تحتفظ بحقها كاملاً في محاسبة الجهات الرسمية التي أخلت بواجباتها والتزاماتها».