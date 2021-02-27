اليونسيف تتصدق على مركز سبها الطبي بأجهزة طبية للوقاية من كورونا

تصدقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة” اليونسيف”، اليوم السبت، على مركز سبها الطبي وبعض المؤسسات الصحية في المدينة بأجهزة طبية ومعدات وقاية من فيروس كورونا.

وأكد المجلس البلدي سبها في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذه المعدات تم توزيعها على المراكز للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

ودعا المجلس المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات وتطبيق القرارات التي تصدر عن الجهات المختصة بخصوص مجابهة الجائحة.

ويذكر أن مراقبة تعليم سبها كانت قد أصدرت يوم الخميس الماضي قرارا بإيقاف الدراسة لمدة أسبوعين على خلفية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في المدينة واكتشاف بعض الإصابات في المدارس الواقعة داخل نطاق البلدية.

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