«الليبية للإعلام المستقل» تدين اختطاف المراسل زياد الورفلي

دانت المنظمة الليبية للإعلام المستقل عملية اختطاف مراسل قناة «الغد» زياد الورفلي عقب مشاركته في المؤتمر الصحفي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المكلف عبدالحميد الدبيبة بالعاصمة طرابلس، الخميس الماضي.

وقالت إن الورفلي اختطف بعد سؤاله عن هانيبال القذافي المسجون في لبنان والمفروض عليه عقوبات دولية من قبل الأمم المتحدة، والمدرج اسمه في قائمة العقوبات يوم 26 فبراير 2011 عملا بالفقرتين 15 و17 من القرار 1970 بصفته ابن معمر القذافي.

وأعلنت قناة الغد، أمس الجمعة، فقدان الاتصال مع مراسلها في العاصمة طرابلس، زياد الورفلي، مناشدة رئيس المجلس الرئاسي المكلف محمد المنفي ودبيبة «بذل الجهود لمعرفة مصيره والعمل على حمايته والحفاظ على سلامته».

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