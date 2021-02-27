وفد من رجال الأعمال التونسيين يتجه اليوم إلى طرابلس

يغادر, اليوم السبت, وفد يتكون من 17 رجل أعمال تونسيين مطار صفاقس طينة الدولي باتجاه العاصمة الليبية طرابلس، في بعثة أعمال متعددة الاختصاصات تنظمها غرفة التجارة والصناعة لصفاقس بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة لطرابلس.

وستتواصل هذه البعثة, إلى غاية يوم 2 مارس القادم, وقد اختار منظموها أن تكون مفتوحة أمام الباعثين وأصحاب الأعمال والمؤسسات من جميع القطاعات الاقتصادية، وفق ما صرح به رئيس غرفة التجارة والصناعة رضا الفوراتي الذي يترأس الوفد التونسي لوكالة الأنباء الرسمية “وات”.

ووفق المصدر ذاته, يشتمل برنامج البعثة على لقاءات أعمال وشراكة ثنائية بين رجال الأعمال التونسيين والليبيين وزيارات ميدانية لوحدات ومنشآت اقتصادية في طرابلس ولقاءات مع مسؤولين عن أهم الهياكل الاقتصادية الليبية.

كما ستكون هذه الزيارة الاقتصادية مناسبة للتحضير لمشاركة وفد اقتصادي رفيع المستوى من ليبيا في الدورة القادمة للصالون المتوسطي للبناء “ميديبات” الذي ستنظمه غرفة التجارة والصناعة لصفاقس من 6 إلى 9 أكتوبر القادم، فضلا عن الإعداد لمشاركة رجال أعمال ومهنيين تونسيين في صالون البناء الذي سيقام في شهر جوان القادم بالعاصمة الليبية طرابلس.

وقال الفوراتي إن غرفة صفاقس عاقدة العزم للعودة بقوة إلى الشراكة التقليدية التي تجمعها بالشقيقة ليبيا مستفيدة من عراقة العلاقات مع عديد الهياكل الاقتصادية في هذا البلد ولا سيما غرفة التجارة والصناعة والزراعة.

واعتبر الفوراتي أن جهة صفاقس تعد بوابة رئيسية لتونس نحو القطر الليبي ولاستئناف الشراكات الاقتصادية في شتى المجالات, خاصة بعد ما سجلته ليبيا من مؤشرات إيجابية وتحسن ملحوظ في المناخ السياسي والأمني.