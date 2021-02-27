البرغثي: شخصية سياسية عرضت علي تولي منصب نائب رئيس الوزراء

كشف السفير الليبي في الأردن، محمد البرغثي أن شخصية سياسية ليبية – لم يسمّها – قدمت له عرضا بأن يسعى هو لتولي منصب رئيس وزراء، على أن يكون السفير نائبا له.

وقال البرغثي في منشور على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن ذلك الشخص أبلغه خلال لقائه معه بأحد فنادق العاصمة الاردنية عمان بأنه بدأ في الترتيبات اللازمة، بما فيها اتصالات خارجية مع الدول المعنية بالملف الليبي لدعمه في تولي منصب رئيس الحكومة.

وبحسب البرغثي، فقد ذكر له الشخص الذي التقاه، “سيكلفني الموضوع 50 مليون دولار، سأقوم بدفع ‎%‎ 50 من القيمة مُقدماً ، ثم يتم استكمال بقية المبلغ فى ما بعد ، وهناك البعض يرغبون فى شراء بيوت لهم خارج البلاد”، في إشارة إلى أن الأمر يتعلق برشاوى صريحة لأعضاء لجنة الحوار السياسي.

يذكر أن الدكتور محمد حسن البرغثي كان أحد أبرز المرشحين لرئاسة الحكومة الجديدة، ويشغل منصب سفير ليبيا لدى الأردن منذ 14 عاما تقريبا.