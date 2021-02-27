مؤسسة النفط: تريب الموظفين على اتقان اللغة الانجليزية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 February, 2021

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تدريب عدد من موظفيها على اتقان اللغة الانجليزية بتقنية التعليم عن بعد.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أنه جرى البدء في البرنامج التدريبي للغة الإنجليزية (المستوى المبتدئ) بتقنية التعليم عن بعد، والذي سيستمر تنفيذه عن طريق أحد المراكز المتخصصة في هذا المجال مستهدفا 12 شخص من موظفي إدارة القياس، وهو الخطوة الأولى لبرامج تدريبية قادمة مستقبلاً.

وأوضحت المؤسسة أن ذلك يأتي في إطار سعي الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية لتطوير الكوادر البشرية بالمؤسسة وشركاتها لغرض مواكبة التطور والرفع من مستوى الأداء، وحرصاً منها على القيام بدورها في توفير التدريب المناسب لموظفي المؤسسة الوطنية للنفط، مع مراعاة الظروف السائدة حالياً من الانتشار السريع لفيروس كورونا.