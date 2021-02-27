نورلاند يبحث مع رئيس الكونجرس التباوي أهمية ضمان أمن واستقرار الجنوب مع اقتراب الانتخابات

ليبيا – بحث السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أمس الجمعة مع رئيس الكونجرس التباوي عيسى عبد المجيد منصور أهمية ضمان الأمن والاستقرار والتنمية في الجنوب الليبي مع اقتراب الانتخابات.

السفارة الأمريكية وفي تغريدة له عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” قالت :”ضمن المشاورات الواسعة مع مجموعة متنوعة من الفاعلين الليبيين، تحدث السفير نورلاند اليوم مع عيسى عبد المجيد منصور من الكونغرس التباوي حول أهمية ضمان الأمن والاستقرار والتنمية في جنوب ليبيا مع اقتراب الانتخابات الوطنية”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية