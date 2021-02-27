انضمام ناقلتان نفطيتان جديدتان للأسطول الليبي

انضمت ناقلتا نفط جديدتان حديثة الصنع (2021) إلى الاسطول الليبي، بحسب ما أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري امس الجمعة.

وقالت الشركة في بيان لها إنها اقتنت الناقلتان اللتان تختصان بنقل النفط الخام أو مشتقاته ، وتم تسميتهما “فـــزان” و” أنـــوار بنغـــازي” وذلك في إطار تنفيذ خطة تحديث وتطوير أسطولها البحري .

وأوضحت أنها استلمت الناقلة “أنـوار بنغــازي” امس الجمعة والناقلة “فزان” يوم الأربعاء الماضي ، مشيرة إلى انضمامهما رسمياً للأسطول الليبي ودخولهما الخدمة فعلياَ لأول مرة اعتبارا من هذا التاريخ.

وأشارت الشركة إلى انها قد تمكنت خلال فترة وجيزة من عام 2021 من تحديث ودعم الأسطول بــ 3 سفن حديثة الصنع “إبن حوقل – فزان – أنوار بنغازي ” والتي تطابق أعلى معايير الجودة ومتطلبات ائتلاف شركات النفط الكبرى “OCIMF”، وكافة المتطلبات والشروط الدولية المعمول بها في السوق الملاحي.

وبحسب بيان الشركة ستساهم هذه السفن في توسعة النشاط ورفع الحجمية الساكنة لأسطول الشركة بما يعزز من دورها و مكانتها كشركة منافسة في مجال النقل البحري على الصعيد الدولي.