مكتبة الكون: صدور كتاب أيام القومية في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 February, 2021

أعلنت مكتبة الكون اليوم السبت عن صدور كتاب (أيام القومية في ليبيا) لمؤلفه المؤرخ الأستاذ (سالم الكبتي).

وبينت مكتبة الكون للطباعة والنشر والتوزيع أنه ضمن باقة إصداراتها للعام 2021 صدر كتاب (أيام القومية في ليبيا) لمؤلفه المؤرخ الأستاذ (سالم الكبتي) والذي يقع في 168 صفحة ويضم 8 فصول تتبع حركة القوميين والبعث منذ دخولهم إلى ليبيا مدعما بالوثائق والصور.

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ويقول المؤلف في مقدمة كتابه: “صفحات الكتاب تروي ما حدث في ليبيا خمسينيات وستينيات القرن العشرين، مدعمة بالصور والوثائق، فهل تعي الأجيال دورها الحقيقي عن وعي نبيل لبناء الأمة والنهوض بها من الركام الأسود الذي يحيط بمستقبلها وقارب أن يفتنها ويمزقها إلى نقاط مجهولة”.