«القويري»: أدعو «الرقابة الإدارية» لإيقاف قرارات وزراء السراج لمنع إهدار الأموال

دعا عمر القويري، رئيس هيئة الإعلام والثقافة والآثار الأسبق بالحكومة الليبية، هيئة الرقابة الإدارية إلى إصدار قرار بإيقاف جميع القرارات الصادرة من الوزراء التابعين لحكومة الوفاق التي وصفها بحكومة «اللاوفاق».

وأضاف «القويري»، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «‏لا تزال حكومة اللاوفاق الوطني “حكومة ‎السراج” تمارس بوزرائها المكلفين والمفوضين المهام وتصدر القرارات الغير ضرورية وتعيينات وتكليفات ونتثريات وتنفق الأموال».

وأوضح أن حكومة السراج يتصرفون كأنهم باقون في مناصبهم حتى نهاية العام، قائلا: «إنهم يتصرفون وكأنهم باقون إلى آخر السنة وما بعدها لا مغادرون بعد أيام».