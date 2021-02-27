المنفي ونائبيه يصلون إلى سبها في أول زيارة لها

أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، بأن رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي وصل إلى مدينة سبها بالجنوب الليبي في زيارة هي الأولى بعد توليه رئاسة المجلس الرئاسي .

وأوضحت المصادر أن المنفى وصل إلى سبها على رأس وفد كبير يضم نائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن سلسلة زيارات يجريها رئيس المجلس الرئاسي الجديد لمختلف المدن والمناطق في البلاد شملت بنغازي والبيضاء وطبرق وطرابلس .

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