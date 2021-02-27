خبير ليبي: مراجعة الاتفاقيات الموقعة مع تركيا يحتاج إلى حكومة منتخبة وليست مؤقتة

قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي، عبد العزيز أغنيه، اليوم السبت، إن “تصريحات رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبد الحميد دبيبة، بشأن استمرار العمل باتفاقية الحدود البحرية مع تركيا “لا يمكن التعويل عليها”، بحسب تعبيره.

وأوضح في تصريحات لـ”راديو سبوتنيك” أن “دبيبة يرأس حكومة مؤقتة لفترة قصيرة ولن يستطيع تغيير هذه الاتفاقيات، لأن مراجعة هذه الاتفاقيات أو البت فيها، يحتاج إلى حكومة منتخبة وإلى ضغط كبير لتغيير هذه الأوضاع المرتبطة بالصراع بالمنطقة بالكامل”،على حد قوله.

وكان رئيس الوزراء، الليبي عبد الحميد الدبيبة، قال إن بلاده ستستمر في العمل باتفاقية الحدود البحرية مع تركيا، مضيفا أنه سيدرس الاتفاقيات الأخرى.

وأكد الدبيبة، في مؤتمر صحفي من طرابلس، أن “علاقة ليبيا بتركيا ستكون مميزة، مشيرا إلى أنه يدعم الشراكة معها على أساس احترام سيادة البلدين”.

يذكر أنه مصر واليونان وقبرص قد طالبوا في 13 فبراير/شباط الجاري الحكومة الليبية الجديدة بإلغاء الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعتها حكومة الوفاق الوطني مع تركيا منذ العام 2019.

يشار إلى أن فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني كان قد وقع مذكرتي تفاهم مع تركيا في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بشأن الصلاحيات البحرية والتعاون الأمني والعسكري، مما أثار ردود فعل من الدول الثلاث بحسبان تعارض المصالح في منطقة المتوسط.