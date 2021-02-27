عقيل: الأطراف التي سمحت لتركيا بالعبث في ليبيا لاتزال تعطيها الضوء الأخضر

سوزان الغيطاني – بوابة إفريقيا الإخبارية |

27 February, 2021

أكد المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل أن الأطراف التى سمحت للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالعبث في ليبيا بما فيها الولايات المتحدة ماتزال تترك له الضوء الاخضر مضاء ليعبث بليبيا كيف يشاء.

وأضاف عقيل في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن تركيا صاحبة مصلحة استراتيجيه جيو سياسيه في ليبيا هى غاز المتوسط وولوج إفريقيا وأخرى اقتصاديه مبينا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وتحالف مساند له بصورة غير مباشرة يتكون من الأنجليز والألمان والإيطاليين استغلوا هذه الحاجات التركيه ويسروا لأردوغان التدخل بليبيا لحماية مصالحه دون استخدام الجيش التركي وليحقق لهم إحداث توازن القوة الذى يريدونه في ليبيا وهو ما حصل فعلا .

وأردف عقيل “وحتى يضمن أردوغان روسخية تدخله أعطاه بعدا روسيا إضافيا آخر زاد من تعقيد الأمور لصالحه والآن الأطراف التى سمحت لأردوغان بالعبث في ليبيا بما فيها أمريكا جو بايدن ماتزال تترك له الضوء الاخضر مضاء ليعبث بالبلاد كيف يشاء لذا هو ما يزال ماض بانتهاكاته للمسارات الدائرة في ليبيا لأنه لا توجد ضمانات حتى اليوم بأن السلام في ليبيا قد صار في الجيب” لذلك “مايزال تدفق الأسلحة والمرتزقه التركيين مستمر “.