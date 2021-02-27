بينهم نساء وأطفال.. إنقاذ 45 مهاجرًا في منطقة البحث الليبية

أعلنت منظمة (سي ووتش) غير الحكومية الألمانية الناشطة في المجال الإنساني، نجاحها في إنجاز إنقاذ بمنطقة البحث والإنقاذ الليبية، استطاعت خلالها نجدة 45 مهاجراً.

وقالت المنظمة عبر تغريدة على”تويتر”: الأشخاص الـ 45 أصبحوا بأمان الآن على متن سفينتنا، التي تحمل الاسم نفسه.

وكشفت أن المهاجرين من بينهم خمس نساء و15 قاصرًا، 13 منهم دون ذويهم، إضافة إلى طفلين صغيرين.

وأضافت المنظمة: مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، كان قد أبلغ السلطات المختصة عن الزورق الذي يتعرض للخطر.

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