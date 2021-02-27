المواطنون يشكون من تراكم الرمال على جانبي الطريق الرابط بين بدر والهبلية

يشكو المواطنون المستخدمون للطرق الصحراوية من استمرار زحف الرمال على الطرق، وتأثيرها على الحركة، في ظل غياب الجهات المسؤولة عن متابعة تلك الطرق ومراقبتها وإزاحة الرمال منها كـ”مصلحة الطرق والجسور والمواصلات”. وأشار المواطنون إلى أن الرمال تراكمت على جانبي الطريق الرابط بين بدر والهبلية وفي وسطه، منذرا بخطر كبير على المارة، لاسيما في ساعات الليل. يُشار إلى أن العواصف الرملية تسبّبت في وقوع العديد من الحوادث المرورية على طول تلك الطرق التي تفتقر إلى المراقبة اللازمة من قبل الدولة.

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