“محمد الشريف”: زيارة “المنفي” للجنوب خطوة جيدة في اتجاه المصالحة

قال رئيس مركز دلباك للبحوث والدراسات العربية، د. محمد أبوراس الشريف، إن زيارة رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي ونائبيه للجنوب وخاصة سبها، تعد انطلاقة نحو الوئام المجتمعي، وعودة المياه إلى مجراه الطبيعي وتعزيزا للمسار السياسي وخطوة جيدة فى اتجاه المصالحة، ودعم جسور الالتقاء.

وأكد “أبوراس” في تصريحات صحفية، أن الجميع متفائل بأن تكون الزيارة “فاتحة خير” على الجنوب المنكوب والمهمش منذ سنين، والذي لم يقوم بزيارته أي مسؤول رفيع المستوى.

وأوضح “أبوراس” أن الكثير من الملفات أمام “الرئاسي” و”الحكومة” وأهمها المصالحة وتقديم الخدمات للمواطن البسيط، الذي أرهق بسبب الصراعات والتدخلات الخارجية والمحلية.

وعبر “أبوراس” عن تمنياته بأن ينجح “الرئاسي” و”الحكومة” فى استحقاقاتهم القادمة، وأن لا يضع النواب العصا فى الدولاب بسبب أطماع وطموحات شخصية ليست بالواجبة وفى مرحلة وطنية حرجة.