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المجبري: عدد من الأطباء والمسعفين غادروا مراكز العزل في سبها لانعدام الإمكانيات

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

كشف المسؤول في مكتب الصحة في سبها صالح المجبري أن عدداً من الأطباء والمسعفين غادروا مراكز العزل.

وأضاف المجبري في تصريحات صحفية، أن مركز العزل في سبها يعمل فيه فقط سبعة أطباء ونحو 15 طبيباً مساعداً، مشيرا إلى أن “المهنة باتت بمثابة كفاح، حيث يوفر الأطباء مستلزمات الحماية، كالملابس والأقنعة، من مالهم الخاص”.

وأوضح المجبري، أن من مظاهر تفشي الفساد توفر معدات الوقاية للطبيب في الأسواق وخلو مخازن وزارتي الصحة منها.

ووصف المجبري الوضع بحق الطبيب بـ”المجحف” منوها إلى أن الوضع أكثر صعوبة مما سبق لأن تأخر سداد أجور الأطباء والمسعفين شكل عائقاً آخر لمواجهة تفشي الوباء، إذ أن غالبية العاملين في قطاع الصحة يعملون كمتطوعين ولم يتقاضوا رواتبهم منذ أشهر.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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