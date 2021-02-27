وفد من رجال أعمال تونسيين يزور اليوم طرابلس

أعلن رئيس غرفة التجارة والصناعة التونسي رضا الفوراتي، اليوم السبت، أن وفدا من رجال أعمال تونسيين مكون من 17 فردا يغادر اليوم من من مطار صفاقس الدولي باتجاه العاصمة الليبية طرابلس، في بعثة عمل متعددة الاختصاصات تنظمها غرفة التجارة والصناعة التونسية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس.

وأوضح الفوراتي الذي يترأس الوفد أن البعثة ستستمر في عملها حتى يوم 2 مارس القادم، لتشمل أعمال وشراكة ثنائية بين رجال الأعمال التونسيين والليبيين وزيارات ميدانية لوحدات ومنشآت اقتصادية في طرابلس ولقاءات مع مسؤولين عن أهم الهياكل الاقتصادية الليبية.

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