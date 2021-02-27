أبو بكر سعيد: لا يوجد بديل سوى التوجه لملتقى الحوار السياسي لمنح الثقة للحكومة الجديدة

قال عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد، اليوم السبت، إنه في ظل استمرار شروط رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ونائبيه ورفض البعثة الأممية لأي اجتماع لمنح الثقة للحكومة إلا برئاستهم، فلا بديل إلا بالتوجه لملتقى الحوار السياسي لنيل الثقة للحكومة الجديدة.

وأضاف سعيد في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه عند التوجه لملتقى الحوار سيصبح مجلس النواب في مهب الريح وينتهي وجوده إلى الأبد”.

وأوضح سعيد أنه لا يمكن لمن خسر سباق الرئاسة أن يكون حكما في جلسة منح الثقة لحكومة منافسيه، وفق قوله.

وكان مراقبون قد أكدوا في وقت سابق عدد أن تأخر عقد جلسات مجلس النواب لإعطاء الثقة للحكومة الجديدة، هو نوع من المماطلة التي يقوم بها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لتحقيق أهدافه الخاصة التي من بينها ضمان استمرار وجوده على رأس النواب خوفًا من الإطاحة به إذا اكتمل النصاب الدستوري للمجلس.

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