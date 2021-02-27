شويغو يناقش مع نظيره الأرمني الوضع في قره باغ

قالت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إن وزير الدفاع سيرغي شويغو ناقش بالهاتف، مع نظيره الأرمني فاغارشاك هاروتيونيان، الوضع في قره باغ والمنطقة بشكل عام.

وأضافت الوزارة، في بيان أن الجانبين ناقشا خلال المحادثة، قضايا التعاون الثنائي، والوضع الحالي في المنطقة، وفي المراكز السكنية التي تنفذ فيها قوة حفظ السلام الروسية مهامها، بالإضافة إلى قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك”.

يذكر أنه في نوفمبر الماضي، تم التوصل إلى اتفاق بين زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان. ونص الاتفاق على الوقف التام لإطلاق النار في المنطقة والتزام الطرفين بتبادل الأسرى وجثث القتلى.

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