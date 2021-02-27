رئيس «القابضة للاتصالات» يلتقى الشركات الأميركية الراغبة في العمل في ليبيا

التقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات، الدكتور فيصل قرقاب، الخميس الماضي، مجموعةً من شركات الاتصالات والتقنية الأميركية الراغبة في العمل في ليبيا.

واستعرض اللقاء الذي حضره مديرة غرفة التجارة الأميركية – الليبية ديبي هيرست، والملحق الاقتصادي لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، الدور الحيوي الذي تقوم به «القابضة للاتصالات» والشركات التابعة لها في مجال تقديم خدمات الاتصالات في ليبيا، وأهمية التعاون مع الشركات الأميركية للمساهمة في التطوير والاستثمار في هذا القطاع.

وقال قرقاب، إن خطة الشركة القابضة 2021-2023، تهدف إلى تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحسين الاستثمارات في البلاد، مؤكدا أن الشركات العالمية تعتبر شريكاً استراتيجياً على صعيديْ التطوير والاستثمار، كما أن الشركة القابضة للاتصالات تتطلع إلى مزيد من التعاون بين البلدين.

وفي اللقاء، مثَّل سفير الولايات المتحدة في ليبيا ريتشارد نورلاند، الملحق التجاري دانيال ليس، والذي نقل وجهة نظر السفير بأن «الولايات المتحدة تدعم جهود الشركة القابضة للاتصالات لجذب الشركات الأميركية للاستثمار في ليبيا وتثمن جهود رئيسها الدكتور فيصل قرقاب لجعل ذلك حقيقة واقعة».

وأشار السفير إلى أن «التقدم في تكنولوجيا الاتصالات إلى جانب الاستقرار السياسي، سيفتح فرصًا اقتصادية أكبر لليبيين ويجعل ليبيا شريكًا استثماريًا أقوى».

من جهتها قالت «هيرست»، «نسعى إلى العمل مع القابضة للاتصالات لتعزيز الشراكات بين الشركات الليبية والأميركية في مجال الاتصالات والتقنية، والتطلع لرؤية الخطوات الاقتصادية المتطورة التي ستحققها ليبيا في السنوات القادمة».

وتعمل الشركة القابضة للاتصالات، من خلال شركاتها التابعة على تنفيذ عدة مشاريع استراتيجية، تهدف إلى تحسين البنية التحتية والتحول الإلكتروني ونقل المعرفة لقطاع الاتصالات والمعلوماتية في ليبيا، إضافة إلى التعاون الدولي المثمر وفتح آفاق الاستثمار العالمي من خلال التواصل مع عدد من شركات الاتصالات والتقنية الأميركية.

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