حراك الجزائر… زخم البداية؟

تستضيف دنيا نوار في هذه الحلقة من “النقاش المغاربي” أستاذ العلاقات الدولية حسني عبيدي، الإعلامي والأستاذ الجامعي حكيم بوغرارة والكاتب والمحلل السياسي المختص بالشؤون الإفريقية علي عبد اللطيف اللافي، للحديث في الجزء الأول عن تجدد المظاهرات في الجزائر تزامنا مع الذكرى الثانية للحراك الشعبي، تجدد يطرح تساؤلات حول إمكانية تواصل المظاهرات بنفس الزخم إلى جانب رد فعل السلطة. ونتطرق في الجزء الثاني للشأن الليبي بعد المؤتمر الصحافي لرئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة والذي اكتفى فيه بتحديد الخطوط العريضة الاولى واولويات الحكومة الجديدة بدون الكشف عن الاسماء المشاركة فيها أو عدد حقائبها وسط جدل حول طريقة بناء هذا التصور ومكان جلسة منح الثقة وامكانية منح الثقة، اضافة للتحديات الجمة التي تنتظر الحكومة. ونختم جولتنا من تونس وأزمتها السياسية التي دخلت أسبوعها الخامس وسط تمسك كل طرف بموقفه وترقب لما ستؤول إليه المظاهرات والمسيرات التي دعت إليها جهات سياسية مختلفة.

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