المنفي ونائباه يبحثون مع عمداء البلديات سبل تعزيز الأمن الوطني في الجنوب

بحث رئيس المجلس الرئاسي المنتخب في الحوار السياسي، الدكتور محمد المنفي وعضوا المجلس عبدالله اللافي وموسى الكوني، مع عمداء بلديات الجنوب الليبي، سبل تعزيز الأمن الوطني هناك.

جاء ذلك خلال زيارة المنفي واللافي والكوني، صباح اليوم إلى مدينة سبها، في إطار تواصلهم مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والبلديات، وعقد اجتماع في جامعة سبها، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس، والخبراء، وعمداء البلديات بالمنطقة الجنوبية.

المنفي ونائباه يزورون جامعة سبها

وناقش الحاضرون العديد من المواضيع ذات العلاقة بالخدمات الأساسية، وفرض سلطة القانون، وتفعيل الاتفاقيات الأمنية بما يعزز الأمن الوطني، مؤكدين على حرص أهالي الجنوب على قيام الدولة المدنية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا