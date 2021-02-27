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النقل البحري تقتني ناقلتي نفط حديثتين

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري اقتناءها ناقلتي نفط جديدتين تختصان بنقل النفط ومشتقاته، وانضمامهما رسمياً لأسطول الشركة.

وقالت الشركة في بيان لها تابعته أخبار ليبيا 24، إن الناقلتين أنوار بنغازي وفزان حديثتي الصنع، سيدخلان في الخدمة فعلياً ابتداءً من اليوم الجمعة، مشيرة إلى أنها استطاعت في وقت وجيز عام 2021 دعم أسطولها بثلاثة سفن حديثة الصنع هوي ابن حوقل وفزان أنوار بنغازي.

وأكد الشركة أن الناقلات مطابقة لأعلى معايير الجودة ومتطلبات ائتلاف شركات النفط الكبرى OCIMF، وكافة المتطلبات والشروط الدولية المعمول بها في السوق الملاحي.

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الشركة الوطنية العامة للنقل البحري

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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