“المنصوري”: إصابات كثيرة بـ”كورونا” في منفذ “رأس اجدير” والوضع يزداد ازدحاما

قال مدير مكتب الصحة الدولية بمنفذ رأس اجدير الحدودي مختار المنصوري، إنه يتم تسجيل إصابات كثيرة بفيروس كورونا المستجد بين المسافرين يوميا، مؤكدا أن الوضع يتجه نحو الازدحام.

وأضاف “المنصوري” في تصريحات صحفية، أنهم لا يملكون معملا للتحاليل، مشيرا إلى تسجيل إصابات في صفوف العاملين بمنفذ رأس اجدير بسبب احتكاكهم المباشر بالمسافرين.

ولفت “المنصوري”، إلى أنه سمح حاليا للمرضى المصابين ممن يعانون أمراضا أخرى بالخروج من ليبيا للعلاج في سيارات إسعاف، مشيرا إلى أن المنفذ مازال يفتقر إلى وجود شركة تعقيم ونظافة، وأكد أنهم تعاملوا مع عدد من المتطوعين لكن عدم وجود عقد رسمي وشركة معتمدة سيؤدي مباشرة إلى وضع غير صحيح.