الليبية للإعلام تعلن قرب الإفراج عن مراسل قناة الغد في طرابلس

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

27 February, 2021

أعلنت المؤسسة الليبية للإعلام قرب الإفراج عن مراسل قناة الغد في طرابلس زياد الورفلي الذي اختفى مساء الخميس الماضي بعد حضوره مؤتمر صحفي لرئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة والذي عُقد بالعاصمة طرابلس.

وأضافت المؤسسة الليبية للإعلام عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنها تابعت باهتمام حادثة اعتقال الورفلي مؤكدة أن المعلومات المتوفرة لديها تطمئن بسلامته وقرب الإفراج عنه.

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وأكدت المؤسسة الليبية للإعلام أن الورفلي يعتبر منتحل صفة لعدم حصوله على الإذن المطلوب واللازم للعمل بالطرق القانونية المحددة.

ودعت المؤسسة وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في ليبيا لضرورة تسوية الأوضاع القانونية لمكاتبها ومراسليها في أنحاء ليبيا، والحصول على أذون المزاولة والموافقات اللازمة من المؤسسة الليبية للإعلام، والإدارة العامة للإعلام الخارجي

وحثت المؤسسة السلطات السيادية والسياسية والمؤسسات العاملة ضمن السيادة الوطنية للدولة الليبية والسياسيين الليبيين، بالالتزام بالتنسيق معها ومع الجهات المختصة قبل إجراء المقابلات الإعلامية والمؤتمرات الصحفية، حرصاً على هيبة الدولة وشخوصها الإعتباريين، وقطعاً للطريق على أعمال ومحاولات وممارسات الإساءة إلى ليبيا ومكانتها، ومنعاً لتسلل غير المرخص لهم بممارسة العمل الإعلامي إلى الفعاليات الرسمية مما يسيء إليها.