التقصي والاستجابة بني وليد تحذر من كارثة غياب مركز عزل في المدينة

حذرت فرق التقصي والاستجابة السريعة بني وليد، من أن غياب مركز عزل في المدينة يهدد بكارثة في حال زاد عدد الحالات التي تحتاج لعزل، خاصة وأنه لوحظ أن عدد كبير من المرضى تكون عليهم أعراض تنفسية واضحة عكس الفترة الماضية مما يجعل بعضها تحتاج إلى إيواء داخل مراكز العزل.

وطالبت فرق التقصي، الأهالي وأصحاب الأنشطة التجارية رفع أعلي تدابير الوقاية والالتزام بارتداء الكمامات مع مراعاة التباعد الاجتماعي، مستنكرة ما يحدث من احتفالات وتجمعات تحت أشراف جهات رسمية رغم تفشي الوباء داخل مدينة بني وليد، وارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا وتسجيل إصابات لمختلف الفئات العمرية من أطفال وكبار السن وغيرها في غياب واضح للجهات المختصة الضبطية والرقابية والأمنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24