منع الصحفيين من تغطية زيارة المنفي لسبها

أفاد مراسلو عدد من وسائل الإعلام بمنعهم من تغطية زيارة رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي ونائبيه موسى الكوني وعبد الله اللافي إلى مدينة سبها، اليوم السبت.

وأوضح الصحفيون في بيان أن المكتب الإعلامي لبلدية سبها أرسل إليهم برنامج الزيارة، دون أن يُسمح لهم بتغطيتها، معتبرين ذلك «عملية تكميم للأفواه».

يشار إلى أن المنفي وصل برفقة نائبي رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، إلى مطار تمنهت الدولي صباح اليوم لبدء أول زيارة لهم إلى المنطقة الجنوبية.

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