السائح: المفوضية لم تتسلم حتى الآن قانونا من النواب لإجراء استفتاء على الدستور 

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، أن المفوضية لم تتسلم حتى الآن قانونا يمكنها من إجراء استفتاء على الدستور.

وأضاف السائح، أن مسودة الدستور إن تم تمريرها، فهي بحاجة إلى أحد عشر شهرا كمرحلة تمهيدية، تليها مرحلة انتقالية لاعتماد الدستور وتنفيذه، أما في حال صوت أحد الأقاليم بلا، فإن الأمر قد يتطلب سنوات أخرى، ما يجعل تنظيم الانتخابات القادمة أمرا مستحيلا من الناحية التقنية، إلا إذا تم تأجيل التصويت إلى ما بعد الانتخابات.

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