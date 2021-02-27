تقرير: مشاركة المرأة الليبية في الحياة السياسية ضعيفة

سلط تقرير صحفي الضوء على مشاركة المرأة الليبية في الحياة السياسية والاجتماعية في ليبيا خلال الفترة الماضية.

وأوضح التقرير أن مشاركة المرأة الليبية في المجال السياسي ضعيفة، وهو الأمر الذي دفع عددا من منظمات المجتمع المدني إلى تحسين نسب المشاركة النسائية في الانتخابات.

وأشار التقرير الى أنه سيتم مراعاة تحسين تلك النسب خاصة بعد اتفاق أطراف النزاع في ليبيا على إجراء الانتخابات نهاية العام الجاري.

وأرجع التقرير ضعف نسب المشاركة إلى العادات والتقاليد المجتمعية التي تتسبب في ضعف المشاركة السياسية، مؤكدا أنه يحب مراعاة تمثيل نسب متوازنة للسيدات في مجلس النواب وغيرة من المناصب التشريعية والسياسية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24